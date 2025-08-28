СМИ: британский чиновник летал в Грузию и проигнорировал встречи с представителями власти

Британский государственный министр по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути в начале этой недели посетил Грузию, но в ходе визита не встречался с представителями правящей партии "Грузинская мечта".

Об этом стало известно телеканалу Pirveli, сообщает "Европейская правда".

По данным телеканала, британский чиновник пробыл в Тбилиси один день.

Телеканалу стало известно, что во время визита министр не встречался ни с одним лидером "Грузинской мечты".

Основатель "Центра стратегического анализа" Нодар Харшиладзе рассказал, что Даути встречался только с представителями посольства, а с "Грузинской мечтой" не было никаких контактов.

В июле главный дипломат Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что ЕС рассматривает вариант приостановки безвизового режима для давления на грузинские власти.

Перед этим главы МИД 17 европейских государств и Кая Каллас в совместном заявлении раскритиковали антидемократические шаги властей Грузии.

Они осудили политические репрессии грузинских властей и законодательные изменения, "направленные на подавление независимого гражданского общества и законных протестов".