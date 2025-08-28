Польша в 2026 году планирует потратить на оборону 4,8% ВВП

Польское правительство в четверг одобрило проект бюджета на 2026 год, который предусматривает повышение оборонных расходов почти до согласованного на саммите НАТО уровня в 5% ВВП.

Об этом журналистам сказал министр финансов Польши Анджей Доманский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Business Insider.

В проекте бюджета Польши на следующий год прогнозируемые доходы составляют 647 млрд злотых, а объявленный бюджетный дефицит – 271,7 млрд злотых.

Уже известно, что планируемые расходы на армию составят 4,8% ВВП (по сравнению с 4,7% ВВП в 2025 году) – то есть немного меньше, чем ранее предложенные 5%.

Министр финансов и экономики Польши Анджей Доманский сообщил, что расходы, запланированные на оборону, составят 200 млрд злотых ($55 миллиардов долларов) – "больше всего среди всех стран НАТО".

"В прогнозе на 2026 год и в бюджетном законе на 2026 год безопасность также является для нас абсолютным приоритетом", – сказал он.

Польша уже в 2025 году является лидером в Североатлантическом альянсе по соотношению оборонных расходов к ВВП.

Беспрецедентное изменение в подходе к расходам на вооружение произошло только после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году. В ответ на ухудшение международной ситуации на саммите НАТО в Гааге в этом году была принята амбициозная финансовая цель в размере 5% ВВП.