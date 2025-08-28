Мерц приїхав на переговори до Макрона
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у четвер прибув у до Франції для переговорів з президентом країни Емманюлем Макроном на тлі політичної кризи в Парижі.
Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".
Мерц приземлився в місті Марсель перед зустріччю з Макроном в його літній резиденції Форт-де-Брегансон, щоб підготуватися до так званої міністерської ради.
Перед від'їздом канцлер підкреслив важливість зміцнення єдиного ринку ЄС.
"Цей європейський єдиний ринок є важливішим для Німеччини, ніж для майже будь-якої іншої країни. Наявність відкритого європейського єдиного ринку і тісна співпраця з Францією, а також з багатьма іншими країнами Європи, відповідає нашим глибоким економічним інтересам", – сказав він.
У п'ятницю половина кабінету Мерца візьме участь у Раді міністрів у Тулоні.
З німецької сторони очікується участь міністра фінансів Ларса Клінгбайля, міністра економіки Катаріни Райхе, міністра оборони Бориса Пісторіуса і міністра внутрішніх справ Александра Добріндта.
Однак зустріч може бути затьмарена глибокою урядовою кризою у Франції, оскільки прем'єр-міністр Франсуа Байру призначив у парламенті голосування з питання вотуму довіри на 8 вересня.
Тому в п'ятницю Мерц і його німецькі міністри будуть вести переговори з французьким кабінетом, термін повноважень якого залишається невизначеним.
Детальніше на цю тему у статті: "Самогубство" прем’єра: заради чого уряд Франції піде у відставку і які наслідки це матиме.