Мерц приїхав на переговори до Макрона

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у четвер прибув у до Франції для переговорів з президентом країни Емманюлем Макроном на тлі політичної кризи в Парижі.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Мерц приземлився в місті Марсель перед зустріччю з Макроном в його літній резиденції Форт-де-Брегансон, щоб підготуватися до так званої міністерської ради.

Перед від'їздом канцлер підкреслив важливість зміцнення єдиного ринку ЄС.

"Цей європейський єдиний ринок є важливішим для Німеччини, ніж для майже будь-якої іншої країни. Наявність відкритого європейського єдиного ринку і тісна співпраця з Францією, а також з багатьма іншими країнами Європи, відповідає нашим глибоким економічним інтересам", – сказав він.

У п'ятницю половина кабінету Мерца візьме участь у Раді міністрів у Тулоні.

З німецької сторони очікується участь міністра фінансів Ларса Клінгбайля, міністра економіки Катаріни Райхе, міністра оборони Бориса Пісторіуса і міністра внутрішніх справ Александра Добріндта.

Однак зустріч може бути затьмарена глибокою урядовою кризою у Франції, оскільки прем'єр-міністр Франсуа Байру призначив у парламенті голосування з питання вотуму довіри на 8 вересня.

Тому в п'ятницю Мерц і його німецькі міністри будуть вести переговори з французьким кабінетом, термін повноважень якого залишається невизначеним.

Детальніше на цю тему у статті: "Самогубство" прем’єра: заради чого уряд Франції піде у відставку і які наслідки це матиме.