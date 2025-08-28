Мерц приехал на переговоры к Макрону

Канцлер Германии Фридрих Мерц в четверг прибыл во Францию для переговоров с президентом страны Эмманюэлем Макроном на фоне политического кризиса в Париже.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Мерц приземлился в городе Марсель перед встречей с Макроном в его летней резиденции Форт-де-Брегансон, чтобы подготовиться к так называемому министерскому совету.

Перед отъездом канцлер подчеркнул важность укрепления единого рынка ЕС.

"Этот европейский единый рынок является более важным для Германии, чем для почти любой другой страны. Наличие открытого европейского единого рынка и тесное сотрудничество с Францией, а также со многими другими странами Европы, отвечает нашим глубоким экономическим интересам", – сказал он.

В пятницу половина кабинета Мерца примет участие в Совете министров в Тулоне.

С немецкой стороны ожидается участие министра финансов Ларса Клингбайля, министра экономики Катарины Райхе, министра обороны Бориса Писториуса и министра внутренних дел Александра Добриндта.

Однако встреча может быть омрачена глубоким правительственным кризисом во Франции, поскольку премьер-министр Франсуа Байру назначил в парламенте голосование по вопросу вотума доверия на 8 сентября.

Поэтому в пятницу Мерц и его немецкие министры будут вести переговоры с французским кабинетом, срок полномочий которого остается неопределенным.

