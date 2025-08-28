Румунія засудила удар по Києву як черговий воєнний злочин РФ

Міністерство закордонних справ Румунії засудило масований російський обстріл України в ніч проти четверга, який призвів до загибелі щонайменше 19 людей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві відомства на Facebook.

У заяві МЗС Румунії йдеться, що російський обстріл "спричинив численні жертви серед цивільного населення та значні збитки, зокрема будівлям, в яких розміщуються представництво ЄС та Британська рада".

"Це ще одне яскраве свідчення повної зневаги Росії до міжнародних зусиль з досягнення миру. Ці атаки додаються до довгого списку воєнних злочинів, скоєних Росією проти України та українського народу", – сказало відомство.

Воно додало, що Румунія солідарна з Україною та її законною боротьбою за захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, а також закликало до притягнення винних у воєнних злочинах до відповідальності.

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня війська РФ завдали масованого удару по Україні, використавши 629 засобів повітряного нападу. Влучання ракет та ударних дронів зафіксували на 13 локаціях, падіння уламків – на ще 26.

У столиці відомо про загибель щонайменше 19 людей, зокрема четверо дітей. 29 серпня в Києві оголосили Днем жалоби.

Російський обстріл засудила низка європейських держав.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог першим з американських високопосадовців прокоментував один із наймасованіших російських обстрілів Києва, підкресливши, що ці атаки "загрожують миру, якого прагне президент США".