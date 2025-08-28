Румыния осудила удар по Киеву как очередное военное преступление РФ

Министерство иностранных дел Румынии осудило массированный российский обстрел Украины в ночь на четверг, который привел к гибели по меньшей мере 19 человек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении ведомства на Facebook.

В заявлении МИД Румынии говорится, что российский обстрел "привел к многочисленным жертвам среди гражданского населения и значительным убыткам, в частности зданиям, в которых размещаются представительство ЕС и Британский совет".

"Это еще одно яркое свидетельство полного пренебрежения России к международным усилиям по достижению мира. Эти атаки добавляются к длинному списку военных преступлений, совершенных Россией против Украины и украинского народа", – сказало ведомство.

Оно добавило, что Румыния солидарна с Украиной и ее законной борьбой за защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также призвало привлечь виновных в военных преступлениях к ответственности.

Напомним, в ночь на 28 августа войска РФ нанесли массированный удар по Украине, использовав 629 средств воздушного нападения. Попадания ракет и ударных дронов зафиксировали на 13 локациях, падение обломков – еще на 26.

В столице известно о гибели по меньшей мере 19 человек, в том числе четырех детей. 29 августа в Киеве объявили Днем траура.

Российский обстрел осудили ряд европейских государств.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог первым из американских высокопоставленных чиновников прокомментировал один из самых массированных российских обстрелов Киева, подчеркнув, что эти атаки "угрожают миру, к которому стремится президент США".