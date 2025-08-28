США поддержали решение европейцев инициировать возобновление санкций против Ирана

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил поддержку решению Великобритании, Германии и Франции начать процедуру возобновления санкций ООН против Ирана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Рубио сказал, что решение европейских государств (Е3) – гарантов иранского "ядерного соглашения" о возобновлении санкций "является прямой реакцией на постоянное пренебрежение Ираном своими обязательствами в ядерной сфере".

"Соединенные Штаты поддерживают решение стран E3 и призывают Иран принять участие в серьезных дипломатических переговорах с целью решения ядерной проблемы", – добавил госсекретарь.

Ранее в четверг министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции направили в Совбез ООН письмо о применении механизма возвращения санкций против Ирана.

Основанием для такого шага стали бесплодные переговоры с Тегераном, в ходе которых стороны стремились получить конкретные обязательства по его ядерной программе.

Иран давно настаивает, что его программа является мирной, хотя он остается единственной страной без ядерного оружия, которая обогащает уран на таком высоком уровне (60%).

Европейские государства с годами все более скептически относятся к Тегерану из-за безрезультатных переговоров по его ядерной программе.