На війні в України загинув доброволець з Естонії

В естонських Силах оборони у четвер, 28 серпня, повідомили про загибель в ході війни в України естонського добровольця Олева Рооста.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві сил спеціальних операцій Естонії.

"З глибоким сумом повідомляємо, що, борючись за свободу України, загинув естонський доброволець Олев Роост", – йдеться в заяві.

Роост у 2017 році пройшов відбір до Сил спеціальних операцій в Естонії, приєднався до підрозділу і в 2020 році брав участь у закордонній операції в Малі.

Він залишався у складі Сил спеціальних операцій до 2023 року, коли за власним бажанням пішов зі служби. Після цього він вирушив добровольцем в Україну, де воював у лавах 3-го окремого полку спеціального призначення.

"Він поїхав за кордон, щоб захистити мир на своїй батьківщині, ризикуючи життям і віддаючи все, щоб війна не дійшла до нас. Ми високо шануємо його пам'ять і ніколи не забудемо його внесок", – зазначено в заяві.

За даними ERR, з з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в боях за Україну загинули щонайменше шість естонських добровольців.

Раніше стало відомо про загибель італійського добровольця Луки Чекка, який воював на боці українських Сил оборони проти РФ.

У липні повідомляли про загибель добровольця з Угорщини та поранення двох добровольців з Румунії.