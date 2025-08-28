На войне в Украине погиб доброволец из Эстонии
В эстонских Силах обороны в четверг, 28 августа, сообщили о гибели в ходе войны в Украине эстонского добровольца Олева Рооста.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении сил специальных операций Эстонии.
"С глубокой скорбью сообщаем, что, борясь за свободу Украины, погиб эстонский доброволец Олев Роост", – говорится в заявлении.
Роост в 2017 году прошел отбор в Силы специальных операций в Эстонии, присоединился к подразделению и в 2020 году участвовал в зарубежной операции в Мали.
Он оставался в составе Сил специальных операций до 2023 года, когда по собственному желанию ушел со службы. После этого он отправился добровольцем в Украину, где воевал в рядах 3-го отдельного полка специального назначения.
"Он уехал за границу, чтобы защитить мир на своей родине, рискуя жизнью и отдавая все, чтобы война не дошла до нас. Мы высоко чтим его память и никогда не забудем его вклад", – отмечается в заявлении.
По данным ERR, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в боях за Украину погибли по меньшей мере шесть эстонских добровольцев.
Ранее стало известно о гибели итальянского добровольца Луки Чекка, который воевал на стороне украинских Сил обороны против РФ.
В июле сообщали о гибели добровольца из Венгрии и ранении двух добровольцев из Румынии.