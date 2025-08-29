Британія заборонила ізраїльським посадовцям відвідати виставку озброєнь в Лондоні

Британський уряд заборонив ізраїльським посадовцям брати участь у великій конференції з питань оборони в Лондоні на тлі тривалої критики кампанії в секторі Гази.

Міністерство оборони Ізраїлю раніше було широко представлене на DSEI, величезній виставці зброї та іншого військового обладнання, яка проводиться в Лондоні раз на два роки.

Але, за словами представника уряду Великої Британії, цього року їх не запросять до участі.

"Рішення ізраїльського уряду про подальшу ескалацію військової операції в секторі Гази є неправильним. Як наслідок, ми можемо підтвердити, що жодна делегація ізраїльського уряду не буде запрошена до участі в DSEI UK 2025", – заявив речник уряду Британії.

Він також наголосив на необхідності знайти дипломатичне рішення, щоб негайно припинити війну, досягти негайного перемир'я, повернути заручників і збільшити гуманітарну допомогу населенню сектора Гази.

Зазвичай на конференцію приїжджають національні делегації та приватні компанії, і кожна країна має свій павільйон. DSEI організовується компанією Clarion Defence and Security Limited, але отримує значну підтримку від уряду та Збройних сил Великої Британії.

Цей крок британського уряду є наслідком плутанини, що виникла на Паризькому авіасалоні в червні, коли ізраїльським компаніям було наказано прибрати деякі види зброї з виставки, але вони відмовилися це зробити.

Офіційні особи, близькі до британського рішення, заявили, що ізраїльський уряд був поінформований і що заборона може бути скасована, якщо він продемонструє прихильність до дотримання міжнародного гуманітарного права на окупованих палестинських територіях.

Як відомо, нещодавно французький президент Емманюель Макрон оголосив, що Париж визнає Палестину у вересні на Генасамблеї ООН.

Вашингтон, для якого Ізраїль – одна із головних країн-союзників, відреагував різко. Держсекретар США Марко Рубіо назвав план французького лідера "безвідповідальним", а президент Дональд Трамп – "таким, що не має жодної ваги".

Попри різку критику з боку США, Франція отримала помітну підтримку. До кола прихильників визнання Палестинської держави увійшли кілька європейських країн, а також Канада, Австралія та Нова Зеландія, які спільною заявою закликали міжнародну спільноту наслідувати цей крок.

Британська позиція залишилася прив’язаною до мирного процесу: прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що Британія визнає Палестину лише в межах досягнутої шляхом переговорів угоди.

У передостанній день липня міністри закордонних справ 15 країн ЄС підписали спільну декларацію із закликом визнати Палестину у вересні на Генасамблеї ООН.

