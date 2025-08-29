Британия запретила израильским чиновникам посещение выставки вооружений в Лондоне

Британское правительство запретило израильским чиновникам участвовать в большой конференции по вопросам обороны в Лондоне на фоне длительной критики кампании в секторе Газы.

Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя правительства Великобритании, передает "Европейская правда".

Министерство обороны Израиля ранее было широко представлено на DSEI, огромной выставке оружия и другого военного оборудования, которая проводится в Лондоне раз в два года.

Но, по словам представителя правительства Великобритании, в этом году их не пригласят к участию.

"Решение израильского правительства о дальнейшей эскалации военной операции в секторе Газы является неправильным. Как следствие, мы можем подтвердить, что ни одна делегация израильского правительства не будет приглашена к участию в DSEI UK 2025", – заявил представитель правительства Великобритании.

Он также отметил необходимость найти дипломатическое решение, чтобы немедленно прекратить войну, достичь немедленного перемирия, вернуть заложников и увеличить гуманитарную помощь населению сектора Газы.

Обычно на конференцию приезжают национальные делегации и частные компании, и каждая страна имеет свой павильон. DSEI организуется компанией Clarion Defence and Security Limited, но получает значительную поддержку от правительства и Вооруженных сил Великобритании.

Этот шаг британского правительства является следствием путаницы, возникшей на Парижском авиасалоне в июне, когда израильским компаниям было приказано убрать некоторые виды оружия с выставки, но они отказались это сделать.

Официальные лица, близкие к британскому решению, заявили, что израильское правительство было проинформировано и что запрет может быть отменен, если оно продемонстрирует приверженность соблюдению международного гуманитарного права на оккупированных палестинских территориях.

Как известно, недавно французский президент Эмманюэль Макрон объявил, что Париж признает Палестину в сентябре на Генассамблее ООН.

Вашингтон, для которого Израиль – один из главных союзников, отреагировал резко. Госсекретарь США Марко Рубио назвал план французского лидера "безответственным", а президент Дональд Трамп – "не имеющим никакого веса".

Несмотря на резкую критику со стороны США, Франция получила заметную поддержку. В круг сторонников признания Палестинского государства вошли несколько европейских стран, а также Канада, Австралия и Новая Зеландия, которые совместным заявлением призвали международное сообщество последовать этому шагу.

Британская позиция осталась привязанной к мирному процессу: премьер-министр Кир Стармер заявил, что Британия признает Палестину только в рамках достигнутого путем переговоров соглашения.

В предпоследний день июля министры иностранных дел 15 стран ЕС подписали совместную декларацию с призывом признать Палестину в сентябре на Генассамблее ООН.

Подробнее читайте в материале: Израиль под защитой Орбана. Как Европа меняет политику в регионе на фоне катастрофы в Газе.\