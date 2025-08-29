У ЄС окреслили, в яких межах братимуть участь у гарантіях безпеки для України

На рівні Європейського Союзу безпекові гарантії для України будуть надаватися в рамках тренувальної та цивільної місії, що дозволить долучитися до процесів нейтральним державам-членам.

Про це, як передає "Європейська правда", заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас перед початком неформального засідання міністрів оборони Євросоюзу у Копенгагені.

Євросоюз долучиться до гарантій безпеки Україні в рамках тренувальної та цивільної місій, а також підтримки оборонно-промислового комплексу України.

"На рівні Європейського Союзу наш внесок у питання безпекових гарантій полягає у навчальній місії, військовій місії, а також у підтримці оборонної промисловості України. Усі ці три елементи доступні й для участі нейтральних країн", – наголосила Каллас.

Вона розповіла, що сьогодні проводяться обговорення, "як змінити мандат усіх цих місій, щоб бути готовими після укладення будь-якої мирної угоди".

"Звісно, кожна держава-член сама вирішує, що вона робить і як саме робить свій внесок у безпекові гарантії. Але від імені Європейського Союзу ми маємо місії: навчальну та цивільну", – уточнила Кая Каллас.

Раніше повідомлялося, що європейські лідери розглядають можливість створення 40-кілометрової буферної зони між українськими та російськими військами в рамках майбутньої мирної угоди.

Демілітаризована зона, ймовірно, патрулюватиметься нейтральними миротворчими військами третьої країни.

Тим часом Росія відхилила ідею про присутність європейських військ в Україні та військ з будь-якої держави НАТО, що суперечить твердженню президента США Дональда Трампа про те, що Путін погодиться на них в рамках мирної угоди.