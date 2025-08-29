В ЕС обозначили, в каких рамках будут участвовать в гарантиях безопасности для Украины

На уровне Европейского Союза гарантии безопасности для Украины будут предоставляться в рамках тренировочной и гражданской миссии, что позволит приобщиться к процессам нейтральным государствам-членам.

Об этом, как передает "Европейская правда", заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и по вопросам безопасности Кая Каллас перед началом неформального заседания министров обороны Евросоюза в Копенгагене.

Евросоюз присоединится к гарантиям безопасности Украины в рамках тренировочной и гражданской миссий, а также поддержке оборонно-промышленного комплекса Украины.

"На уровне Европейского Союза наш вклад в вопрос гарантий безопасности заключается в учебной миссии, военной миссии, а также в поддержке оборонной промышленности Украины. Все эти три элемента доступны и для участия нейтральных стран", – подчеркнула Каллас.

Она рассказала, что сегодня проводятся обсуждения, "как изменить мандат всех этих миссий, чтобы быть готовыми после заключения любого мирного соглашения".

"Конечно, каждое государство-член само решает, что оно делает и как именно вносит свой вклад в гарантии безопасности. Но от имени Европейского Союза мы имеем миссии: учебную и гражданскую", – уточнила Кая Каллас.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими войсками в рамках будущего мирного соглашения.

Демилитаризованная зона, вероятно, будет патрулироваться нейтральными миротворческими войсками третьей страны.

Между тем Россия отклонила идею о присутствии европейских войск в Украине и войск из любого государства НАТО, что противоречит утверждению президента США Дональда Трампа о том, что Путин согласится на них в рамках мирного соглашения.