Санду нагадала про важливість парламентських виборів у день старту передвиборчої кампанії

Президентка Молдови Мая Санду наголосила на важливості виборів до парламенту 29 серпня – у день, коли стартувала передвиборча кампанія.

Про це пише NewsMaker, передає "Європейська правда".

У Молдові у п’ятницю, 29 серпня, стартує передвиборча кампанія. Відсьогодні всі кандидати, які беруть участь у призначених на 28 вересня парламентських виборах, можуть представляти свої передвиборчі програми та проводити агітацію серед виборців.

У цей день Санду звернулася до громадян, наголосивши на важливості виборів до парламенту та закликавши партії і кандидатів, зареєстрованих у перегонах, до відповідальності.

Санду нагадала, що 28 вересня громадяни Молдови мають обрати парламент на наступні чотири роки.

"На карту поставлена доля Молдови, і ми разом зобов'язані захистити наш мир і шанс на краще майбутнє. Я вірю в наших громадян і в нашу мудрість", – заявила вона.

Санду також нагадала про часті спроби втручання в молдовські вибори, закликавши кандидатів на виборах до відповідальності.

"На жаль, наша демократія все частіше піддається атакам з боку іноземних сил, які, використовуючи брудні гроші, хочуть купити наші голоси, поширюють брехню і намагаються залякати нас дестабілізацією. Ми бачимо, як люди, які відкрито працюють на Росію, а не на Молдову, намагаються перешкодити чесному проведенню виборів. Я закликаю всіх учасників виборів усвідомити свою відповідальність перед громадянами і діяти суворо в національних інтересах, поважати закон і служити тільки громадянам Молдови", – закликала Санду.

Зазначимо, 27 серпня Молдову відвідали президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Туск під час візиту заявив, що на Молдову чекають у Європейському Союзі, що її членство принесе користь й самому ЄС.

Нещодавно президентка Молдови заявила, що Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори. Санду очікує на кампанії з дезінформації та маніпулювання громадською думкою, організовані з-за кордону, організації проплачених протестів, а також саботаж голосування в діаспорі.

