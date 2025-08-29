Санду напомнила о важности парламентских выборов в день старта предвыборной кампании

Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула важность выборов в парламент 29 августа – в день, когда стартовала предвыборная кампания.

Об этом пишет NewsMaker, передает "Европейская правда".

В Молдове в пятницу, 29 августа, стартует предвыборная кампания. С сегодняшнего дня все кандидаты, участвующие в назначенных на 28 сентября парламентских выборах, могут представлять свои предвыборные программы и проводить агитацию среди избирателей.

В этот день Санду обратилась к гражданам, подчеркнув важность выборов в парламент и призвав партии и кандидатов, зарегистрированных в гонке, к ответственности.

Санду напомнила, что 28 сентября граждане Молдовы должны избрать парламент на следующие четыре года.

"На карту поставлена судьба Молдовы, и мы вместе обязаны защитить наш мир и шанс на лучшее будущее. Я верю в наших граждан и в нашу мудрость", – заявила она.

Санду также напомнила о частых попытках вмешательства в молдавские выборы, призвав кандидатов на выборах к ответственности.

"К сожалению, наша демократия все чаще подвергается атакам со стороны иностранных сил, которые, используя грязные деньги, хотят купить наши голоса, распространяют ложь и пытаются запугать нас дестабилизацией. Мы видим, как люди, которые открыто работают на Россию, а не на Молдову, пытаются помешать честному проведению выборов. Я призываю всех участников выборов осознать свою ответственность перед гражданами и действовать строго в национальных интересах, уважать закон и служить только гражданам Молдовы", – призвала Санду.

Отметим, 27 августа Молдову посетили президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Туск во время визита заявил,

что Молдову ждут в Европейском Союзе, что ее членство принесет пользу и самому ЕС.

Недавно президент Молдовы заявила, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы. Санду ожидает кампании по дезинформации и манипулированию общественным мнением, организованные из-за рубежа, организации проплаченных протестов, а также саботаж голосования в диаспоре.

