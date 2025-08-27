Туск: з Молдовою ЄС стане сильнішим

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Молдову чекають у Європейському Союзі, що її членство принесе користь й самому ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Туска наводить TV8.

Польський прем’єр зазначив, що розширення Європейського Союзу за рахунок Молдови та інших країн-кандидатів, "звичайно, в інтересах усіх цих держав".

"Нам потрібна безпечна і процвітаюча Молдова у складі ЄС, це життєво важливо. Мир, благополуччя і безпека Євросоюзу та його держав-членів нерозривно пов'язані зі спокоєм, миром і процвітанням Республіки Молдова. Європа стане сильнішою з Молдовою", – сказав він.

Туск висловив "захоплення" зусиллями і досягненнями Молдови на шляху до ЄС.

""Сьогоднішня Республіка Молдова – це вже не країна між двома світами. Сьогодні – це держава, яка обрала свій шлях і рухається вперед", – підкреслив він.

26 серпня, міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель заявив, що країни Бенілюксу вірять: Молдова та Україна мають спільне майбутнє у ЄС.

Віцепрем'єр Тарас Качка раніше заявляв, що ідея розділення України та Молдови в процесі вступу до Європейського Союзу зруйнує силу євроінтеграції, яка потрібна Україні, Молдові і самому ЄС.

