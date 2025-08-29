Шмигаль розповість міністрам оборони ЄС щодо атак РФ на цивільних та потреб України

Міністр оборони України Денис Шмигаль 29 серпня візьме участь у неформальному засіданні міністрів оборони Євросоюзу у Копенгагені, щоб розповісти про поточний стан справ в Україні та про її потреби.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомила міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес перед початком засідання.

Міністр оборони України візьме участь у неформальному засіданні міністрів оборони ЄС у Копенгагені.

"Сьогодні вранці ми почуємо нашого нового українського колегу – міністра оборони, колишнього прем’єр-міністра України, з яким я також мала нагоду зустрітися під час моєї останньої поїздки до України", – розповіла Бакес.

Вона наголосила, що рішуче засуджує останню атаку на цивільних у Києві.

"Це не те, що має відбуватися, коли ми говоримо про необхідність перемир’я, а згодом і мирного плану, чого ми прагнемо і чого потребуємо. У цьому контексті ми розуміємо, що маємо й надалі підтримувати Україну… Військова підтримка України з боку Люксембургу цього року буде збільшена на 50%", – повідомила міністерка оборони.

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня війська РФ завдали масованого удару по Україні, використавши 629 засобів повітряного нападу. Влучання ракет та ударних дронів зафіксували на 13 локаціях, падіння уламків – на ще 26.

У столиці України відомо про загибель щонайменше 19 людей, зокрема четверо дітей. 29 серпня в Києві оголосили Днем жалоби.

Російський обстріл засудила низка європейських держав.