Шмыгаль расскажет министрам обороны ЕС об атаках РФ на гражданских и потребностях Украины

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль 29 августа примет участие в неформальном заседании министров обороны Евросоюза в Копенгагене, чтобы рассказать о текущем состоянии дел в Украине и о ее потребностях.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщила министр обороны Люксембурга Юрико Бакес перед началом заседания.

"Сегодня утром мы услышим нашего нового украинского коллегу – министра обороны, бывшего премьер-министра Украины, с которым я также имела возможность встретиться во время моей последней поездки в Украину", – рассказала Бакес.

Она подчеркнула, что решительно осуждает последнюю атаку на гражданских в Киеве.

"Это не то, что должно происходить, когда мы говорим о необходимости перемирия, а затем и мирного плана, к чему мы стремимся и в чем нуждаемся. В этом контексте мы понимаем, что должны и в дальнейшем поддерживать Украину... Военная поддержка Украины со стороны Люксембурга в этом году будет увеличена на 50%", – сообщила министр обороны.

Напомним, в ночь на 28 августа войска РФ нанесли массированный удар по Украине, использовав 629 средств воздушного нападения. Попадание ракет и ударных дронов зафиксировали на 13 локациях, падение обломков – еще на 26.

В столице Украины известно о гибели по меньшей мере 19 человек, в том числе четырех детей. 29 августа в Киеве объявили Днем траура.

Российский обстрел осудил ряд европейских государств.