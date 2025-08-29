Кількість безробітних у Німеччині перевищила 3 мільйони людей

Вперше за більш ніж десять років рівень безробіття в Німеччині знову перевищив три мільйони.

Про це свідчать дані Федерального агентства з питань зайнятості (BA), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У серпні кількість безробітних зросла на 46 тисяч порівняно з попереднім місяцем і склала 3,025 мільйона. Це на 153 тисячі більше, ніж було у серпні 2024 року.

Рівень безробіття зріс на 0,1 процентного пункту порівняно з липнем і склав 6,4%. Причиною зростання стали літні канікули та слабка економічна кон'юнктура.

Востаннє показник безробітних перевищив позначку в три мільйони у лютому 2015 року.

Ринок праці погіршується на тлі тривалої економічної стагнації в найбільшій економіці Європи, яка вже два роки поспіль перебуває в стані рецесії.

Найвищий рівень безробіття залишався в Бремені (11,8%) і Берліні (10,5%), а найнижчий – у південних федеральних землях Баварія (4,2%) і Баден-Вюртемберг (4,7%).

Економіка Німеччини скоротилася на 0,3% в другому кварталі в порівнянні з першими трьома місяцями року.

А кожен четвертий німець боїться, що протягом року буде блекаут.