Количество безработных в Германии превысило 3 миллиона человек

Впервые за более чем десять лет уровень безработицы в Германии снова превысил три миллиона.

Об этом свидетельствуют данные Федерального агентства по вопросам занятости (BA), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В августе количество безработных выросло на 46 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем и составило 3,025 миллиона. Это на 153 тысячи больше, чем было в августе 2024 года.

Уровень безработицы вырос на 0,1 процентного пункта по сравнению с июлем и составил 6,4%. Причиной роста стали летние каникулы и слабая экономическая конъюнктура.

Последний раз показатель безработных превысил отметку в три миллиона в феврале 2015 года.

Рынок труда ухудшается на фоне длительной экономической стагнации в крупнейшей экономике Европы, которая уже два года подряд находится в состоянии рецессии.

Самый высокий уровень безработицы оставался в Бремене (11,8%) и Берлине (10,5%), а самый низкий – в южных федеральных землях Бавария (4,2%) и Баден-Вюртемберг (4,7%).

Экономика Германии сократилась на 0,3% во втором квартале по сравнению с первыми тремя месяцами года.

А каждый четвертый немец боится, что в течение года будет блэкаут.