В Естонії впевнені, що скорочення військової присутності США в Європі не торкнеться Балтії

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що наразі немає жодних ознак, що анонсоване США скорочення американської військової присутності в Європі торкнеться країн Балтії.

Заяву очільника естонського оборонного відомства наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Певкур розповів, що на недавній зустрічі з главою Пентагону Пітом Гегсетом міністри оборони Естонії, Латвії та Литви вказали на те, що США було б розумно зберегти свою нинішню присутність у цих країнах.

"Наразі немає жодного підтвердження або ознаки того, що в країнах Балтії відбудеться якась зміна в розміщенні військ. Є розуміння і передумови, що розміщення військ США в Європі зміниться, але як саме воно зміниться в межах Європи? З цього приводу ніяких сигналів зараз немає", – сказав він.

За словами естонського міністра, увага США зараз більше зосереджена на Тихоокеанському регіоні в контексті Китаю і Тайваню, а також на південному кордоні з Мексикою.

"З цього можна припустити, що вони зроблять якісь зміни в Європі. Але які саме? Це питання, швидше за все, буде вирішуватися з жовтня. Принаймні, такий сигнал ми отримали в Пентагоні", – додав Певкур.

Він розповів, що це дає Європі можливість прискорити нарощування власних можливостей.

"Я б сприйняв ці дії США як позитивний знак для європейців, тому що європейці тепер можуть показати, що ми можемо, що наша промисловість може виробляти набагато більше, що ми самі можемо інвестувати набагато більше", – резюмував Певкур.

Американські військові мають на континенті понад 100 тисяч військовослужбовців, але Гегсет сказав європейським колегам, що вони не повинні вважати, що присутність Сполучених Штатів триватиме вічно.

У травні посол США при НАТО Метью Вітакер заявляв, що Вашингтон може почати переговори з європейськими союзниками про скорочення американського військового контингенту в Європі пізніше цього року.

Головнокомандувач Збройних сил США в Європі й НАТО генерал Крістофер Каволі виступив проти виведення американських військ з Європи.

Водночас на початку липня стало відомо, що європейські союзники по НАТО почали непублічні приготування до того, як Альянс повинен вчинити у разі можливого скорочення американських військ на континенті.