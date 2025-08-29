Минобороны Эстонии: мы должны готовить Вооруженные силы к возможному конфликту с РФ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наличие границ с Россией – причина, почему Вооруженным силам и населению страны стоит готовиться к возможному конфликту.

Об этом он сказал в интервью Welt, пишет "Европейская правда".

У Певкура спросили, насколько вероятно, что Россия усилит давление на Эстонию на восточном фланге НАТО, на что он ответил, что отношение страны к России не изменилось.

"Мы не можем изменить свое географическое положение. Мы – соседи России. Это означает, что мы должны готовить наши Вооруженные силы и общество к возможному конфликту. Мы готовы защищать нашу страну", – сказал он.

Глава Минобороны страны отметил, что сейчас ситуация отличается от той, что была в 1918 году.

"Тогда у нас было несколько тысяч солдат, не все из которых были вооружены винтовками, – и все же мы отбили русских и даже оккупировали территорию. Сегодня, в случае войны, мы имели бы армию из 44 тысяч мужчин и женщин – население Эстонии составляет 1,3 млн. Мы хорошо вооружены, имеем оружие дальнего действия и, что самое важное, мы являемся членами НАТО", – акцентировал Певкур.

Он также выразил убеждение, что НАТО выполняет свое предназначение.

"Как министр обороны, я вижу учения, вижу, как наши войска работают вместе и готовятся. Поверьте, мы сильны и готовы. Это наш язык тела; мы не боимся, мы готовы защищать нашу страну, и наши партнеры тоже", – подытожил он.

Напомним, в июне Силы обороны Эстонии в сотрудничестве с Центром государственных оборонных инвестиций (RKIK) начали создание Балтийской оборонной зоны на юго-восточной границе страны.

Недавно Певкур рассказал, что в НАТО рассматривают возможность размещения немецко-нидерландского корпуса союзных сил на территории Эстонии.

Также он заявил, что пока нет никаких признаков, что анонсированное США сокращение американского военного присутствия в Европе коснется стран Балтии.