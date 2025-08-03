В Естонії кажуть, що НАТО вивчає можливість розміщення союзницького корпусу в країні

Естонський міністр оборони Ханно Певкур розповів, що в НАТО розглядають можливість розміщення німецько-нідерландського корпусу союзних сил на території Естонії.

Заяву очільника естонського оборонного відомства наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, у разі позитивного сценарію, базою корпусу має стати місто Пярну.

Очікується, що остаточне рішення буде прийнято протягом поточного року.

Певкур пояснив, що йдеться про важливу частину ширшого стратегічного плану НАТО, який охоплює зону відповідальності, що включає і Балтійський регіон.

Розміщення корпусу передбачає створення інфраструктури для 100-200 осіб: штабних будівель, технічних приміщень і необхідних комунікацій.

"Це торкнеться не тільки наших союзників, які виконують командні функції, але й естонських військовослужбовців, включаючи строковиків. Для Сил оборони це стратегічно важливий крок", – підкреслив Певкур.

Пярну розглядається як підходяще місце через свою розвинену логістику: поруч порт, аеродром, залізниця, шосе і близькість до Риги.

Мер Пярну Ромек Косенкраніус заявив, що повернення Сил оборони принесло б місту істотні переваги.

"Це дало б можливість організувати тут строкову службу, а також створити робочі місця для професійних військовослужбовців", – сказав він.

Також нещодавно Певкур заявив, що наразі немає жодних ознак, що анонсоване США скорочення американської військової присутності в Європі торкнеться країн Балтії.

Нагадаємо, у червні Сили оборони Естонії у співпраці з Центром державних оборонних інвестицій (RKIK) розпочали створення Балтійської оборонної зони на південно-східному кордоні країни.