Бельгія обіцяє подумати над можливим розміщенням військ в Україні

Бельгія не виключає можливості відправки своїх військ в Україну, однак спершу треба змусити Росію піти на мирну угоду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Копенгагені.

На запитання про можливу участь Бельгії у так званій "коаліції рішучих" Франкен відповів, що є багато сфер, де країна може допомогти.

"Ми можемо допомогти у багатьох сферах…флот, повітряні сили…ми допоможемо Україні, коли буде досягнуто припинення вогню. І я сподіваюсь, що воно буде досягнуто якнайшвидше, але особисто я скептичний", – сказав він.

На запитання про можливу відправку військ в Україну, міністр відповів: "Щодо розгортання військ – побачимо. Але для Бельгії нічого не виключено… Спочатку ми подивимося, як змусити Росію укласти мирну угоду".

Він також наголосив на необхідності посилювати санкції проти Росії, а також вказав, що "багато пакетів вже на підході".

Франкен також висловився проти відправки бельгійських інструкторів в Україну, щоб навчати там місцевих військових.

"Це складно через безпекову ситуацію. Інструктори – це бельгійські військові, а ризик занадто високий. Тому це складно", – додав він.

Раніше видання FT повідомляло, що західні партнери України підготували попередній план, який передбачає створення демілітаризованої зони, що, ймовірно, патрулюватиметься нейтральними миротворчими військами третьої країни.

Тим часом Росія відхилила ідею про присутність європейських військ в Україні та військ з будь-якої держави НАТО, що суперечить твердженню президента США Дональда Трампа про те, що Путін погодиться на них в рамках мирної угоди.