Бельгия обещает подумать над возможным размещением войск в Украине

Бельгия не исключает возможности отправки своих войск в Украину, однако сначала нужно заставить Россию пойти на мирное соглашение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен перед началом неформальной встречи министров обороны ЕС в Копенгагене.

На вопрос о возможном участии Бельгии в так называемой "коалиции решительных" Франкен ответил, что есть много сфер, где страна может помочь.

"Мы можем помочь во многих сферах... флот, воздушные силы... мы поможем Украине, когда будет достигнуто прекращение огня. И я надеюсь, что оно будет достигнуто как можно скорее, но лично я скептичен", – сказал он.

На вопрос о возможной отправке войск в Украину, министр ответил: "Что касается развертывания войск – посмотрим. Но для Бельгии ничего не исключено... Сначала мы посмотрим, как заставить Россию заключить мирное соглашение".

Он также подчеркнул необходимость усиления санкций против России, а также указал, что "многие пакеты уже на подходе".

Франкен также высказался против отправки бельгийских инструкторов в Украину для обучения там местных военных.

"Это сложно из-за ситуации с безопасностью. Инструкторы – это бельгийские военные, а риск слишком высок. Поэтому это сложно", – добавил он.

Ранее издание FT сообщало, что западные партнеры Украины подготовили предварительный план, который предусматривает создание демилитаризованной зоны, которая, вероятно, будет патрулироваться нейтральными миротворческими войсками третьей страны.

Между тем Россия отклонила идею о присутствии европейских войск в Украине и войск из любого государства НАТО, что противоречит утверждению президента США Дональда Трампа о том, что Путин согласится на них в рамках мирного соглашения.