Чоловікам, які побили ексміністра охорони здоров’я Польщі, загрожує тюремне ув’язнення

У Польщі двом чоловікам, які напали на колишнього міністра охорони здоров’я країни Адама Недзельського висунули звинувачення.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Заарештованих після нападу на Недзельського допитали в окружній прокуратурі в Седльце. 35-річному Рафалу Г. та 39-річному Олександру Б. вже висунуто звинувачення.

Прокуратура повідомила, що чоловіки дали пояснення. Вони визнали свою провину, заявивши, що не пам'ятають точного перебігу подій, оскільки були п'яні. Їм висунули звинувачення в хуліганстві: за це загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нападники не мали судимостей. За даними прокуратури, вони напали на Адама Недзельського через його політичну приналежність.

Напередодні стало відомо, що колишній міністр охорони здоров’я Польщі був госпіталізований після побиття в східному місті Седльце.

"Мене побили двоє чоловіків, які кричали: "Смерть зрадникам батьківщини". Мене вдарили в обличчя, а потім били ногами, коли я лежав на землі. Увесь напад тривав кілька секунд, після чого нападники втекли", – розповів він.

Недзельський, який очолював Міністерство охорони здоров’я з 2020 по 2023 рік, був ключовою фігурою у впровадженні обмежень і кампаній вакцинації, які залишаються суперечливими для частини суспільства.

Коментуючи інцидент, Недзельський зазначив, що напад став "результатом толерування мови ненависті", а також рішення міністра внутрішніх справ Марціна Кервінського позбавити його охорони, "попри численні погрози", які він отримував раніше.

Нагадаємо, торік в грудні Недзельському винесли вирок у справі про розкриття чутливої інформації, до якої він мав доступ – його засудили до трьох місяців позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на два роки.