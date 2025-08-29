Мужчинам, избившим экс-министра здравоохранения Польши, грозит тюремное заключение

В Польше двум мужчинам, напавшим на бывшего министра здравоохранения страны Адама Недзельского, предъявлены обвинения.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Арестованных после нападения на Недзельского допросили в окружной прокуратуре в Седльце. 35-летнему Рафалу Г. и 39-летнему Александру Б. уже предъявлены обвинения.

Прокуратура сообщила, что мужчины дали объяснения. Они признали свою вину, заявив, что не помнят точного хода событий, поскольку были пьяны. Им предъявлено обвинение в хулиганстве: им грозит до пяти лет лишения свободы.

Нападавшие не имели судимостей. По данным прокуратуры, они напали на Адама Недзельского из-за его политической принадлежности.

Накануне стало известно, что бывший министр здравоохранения Польши был госпитализирован после избиения в восточном городе Седльце.

"Меня избили двое мужчин, которые кричали: "Смерть предателям родины". Меня ударили по лицу, а затем били ногами, когда я лежал на земле. Все нападение длилось несколько секунд, после чего нападавшие скрылись", – рассказал он.

Недзельский, который возглавлял Министерство здравоохранения с 2020 по 2023 год, был ключевой фигурой во внедрении ограничений и кампаний вакцинации, которые остаются спорными для части общества.

Комментируя инцидент, Недзельский отметил, что нападение стало "результатом толерантности к языку ненависти", а также решения министра внутренних дел Марцина Кервинского лишить его охраны, "несмотря на многочисленные угрозы", которые он получал ранее.

Напомним, в декабре прошлого года Недзельскому вынесли приговор по делу о раскрытии конфиденциальной информации, к которой он имел доступ – его приговорили к трем месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года.