Мелоні обурилась публікацією фото себе та інших жінок на порносайті

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що "обурена" тим, що фотографії її та інших жінок були розміщені на порнографічному сайті, і закликала швидко встановити особи винних і "покарати їх з максимальною суворістю".

Про це повідомляє The Guardian, інформує "Європейська правда".

На італійській платформі Phica, яка налічувала понад 700 тисяч підписників, також виявили світлини сестри Мелоні Аріанни і лідерки опозиції Еллі Шлейн.

Фотографії були взяті з особистих акаунтів в соціальних мережах або з відкритих джерел без згоди і змінені, щоб збільшити частини тіла або зобразити жінок в сексуальних позах. Їх супроводжували вульгарними і сексистськими підписами.

Phica, що є неправильно написаним сленговим словом, яке означає "вагіна" італійською мовою, була запущена в 2005 році і, судячи з усього, безперешкодно працювала попри скарги жінок.

Поліція розпочала розслідування після отримання офіційних скарг від кількох політикинь з лівоцентристської Демократичної партії (PD).

Фальсифіковані зображення відомих жінок були розміщені в "VIP-секції" сайту.

У четвер адміністратори закрили сайт, звинувативши користувачів у "неправильному використанні платформи".

"Я обурена тим, що сталося. Я хочу висловити свою солідарність і підтримку всім жінкам, яких образили, принизили і скривдили", – сказала Мелоні.

За її словами, прикро, що в 2025 році досі є люди, "які вважають нормальним і законним зневажати гідність жінки та ображати її сексистськими і вульгарними висловлюваннями, ховаючись за анонімністю або клавіатурою".

Мелоні підкреслила, що винні мають бути виявлені та покарані "з максимальною суворістю".

Нагадаємо, у лютому Міністерство юстиції Італії дозволило притягнути до відповідальності лідера британського рок-гурту Placebo Браяна Молко, якого Мелоні звинувачує в образах і наклепі.

Під час концерту в Турині в липні 2023 року Молко назвав Мелоні "фашисткою" і "нацисткою", а також вилаявся.

Тоді юристи премʼєрки Італії подали до суду, звинувативши співака в образах і наклепі.