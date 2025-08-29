Мелони возмутилась публикацией фото себя и других женщин на порносайте

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что "возмущена" тем, что фотографии ее и других женщин были размещены на порнографическом сайте, и призвала быстро установить личности виновных и "наказать их с максимальной строгостью".

Об этом сообщает The Guardian, информирует "Европейская правда".

На итальянской платформе Phica, которая насчитывала более 700 тысяч подписчиков, также обнаружили фотографии сестры Мелони Арианны и лидера оппозиции Элли Шлейн.

Фотографии были взяты из личных аккаунтов в социальных сетях или из открытых источников без согласия и изменены, чтобы увеличить части тела или изобразить женщин в сексуальных позах. Их сопровождали вульгарными и сексистскими подписями.

Phica, что является неправильно написанным сленговым словом, которое означает "вагина" на итальянском языке, была запущена в 2005 году и, судя по всему, беспрепятственно работала, несмотря на жалобы женщин.

Полиция начала расследование после получения официальных жалоб от нескольких политиков из левоцентристской Демократической партии (PD).

Фальсифицированные изображения известных женщин были размещены в "VIP-секции" сайта.

В четверг администраторы закрыли сайт, обвинив пользователей в "неправильном использовании платформы".

"Я возмущена тем, что произошло. Я хочу выразить свою солидарность и поддержку всем женщинам, которых оскорбили, унизили и обидели", – сказала Мелони.

По ее словам, обидно, что в 2025 году до сих пор есть люди, "которые считают нормальным и законным попирать достоинство женщины и оскорблять ее сексистскими и вульгарными высказываниями, скрываясь за анонимностью или клавиатурой".

Мелони подчеркнула, что виновные должны быть выявлены и наказаны "с максимальной строгостью".

Напомним, в феврале Министерство юстиции Италии разрешило привлечь к ответственности лидера британской рок-группы Placebo Брайана Молко, которого Мелони обвиняет в оскорблениях и клевете.

Во время концерта в Турине в июле 2023 года Молко назвал Мелони "фашисткой" и "нацисткой", а также выругался.

Тогда юристы премьера Италии подали в суд, обвинив певца в оскорблениях и клевете.