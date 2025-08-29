У Литві фіксують суттєве збільшення охочих добровільно пройти військову службу

У Литві за останні два роки кількість молодих людей, які добровільно обрали військову службу, збільшилася на 50%.

Такі дані від Збройних сил Литви наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За даними литовської армії, цього року вже отримано більше заяв на добровільне проходження постійної обов'язкової початкової військової служби, ніж за весь 2024 рік.

До 14 серпня було отримано майже три тисячі заяв. За весь 2024 рік було отримано майже на 10% менше заяв, а в порівнянні з 2023 роком їхня кількість вже на 50% більша.

У Збройних силах зазначають, що цієї зміни вдалося досягти завдяки тіснішій співпраці з освітніми закладами, поширенню інформації серед населення та активному діалогу з молоддю.

"Заохочення молодих людей до вибору військової служби – це постійний діалог і партнерство з вчителями, кар'єрними консультантами, Спілкою стрільців та військовою спільнотою. Ми бачимо, що така спільна робота дає відмінні результати", – сказав директор Служби військового обов'язку та комплектування Управління військових комендатур Арунас Бальчюнас.

Нагадаємо, литовський президент Литви Гітанас Науседа заявив про необхідність впровадити загальний призов.

Водночас у литовському Міністерстві оборони говорили, що навряд чи зможуть запровадити загальну військову повинність раніше 2030 року.