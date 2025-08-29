В Литве фиксируют существенное увеличение желающих добровольно пройти военную службу

В Литве за последние два года количество молодых людей, которые добровольно выбрали военную службу, увеличилось на 50%.

Такие данные от Вооруженных сил Литвы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По данным литовской армии, в этом году уже получено больше заявлений на добровольное прохождение постоянной обязательной начальной военной службы, чем за весь 2024 год.

До 14 августа было получено почти три тысячи заявлений. За весь 2024 год было получено почти на 10% меньше заявлений, а по сравнению с 2023 годом их количество уже на 50% больше.

В Вооруженных силах отмечают, что этого изменения удалось достичь благодаря тесному сотрудничеству с образовательными учреждениями, распространению информации среди населения и активному диалогу с молодежью.

"Поощрение молодых людей к выбору военной службы – это постоянный диалог и партнерство с учителями, карьерными консультантами, Союзом стрелков и военным сообществом. Мы видим, что такая совместная работа дает отличные результаты", – сказал директор Службы воинской обязанности и комплектования Управления военных комендатур Арунас Бальчюнас.

Напомним, литовский президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости внедрить всеобщий призыв.

В то же время в литовском Министерстве обороны говорили, что вряд ли смогут ввести всеобщую воинскую повинность раньше 2030 года.