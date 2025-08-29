Рубіо доручив соратнику Трампа контролювати ліквідацію USAID

Відповідальним за процедуру ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) став керівник Адміністративно-бюджетного управління Білого дому Расселл Воут, близький до Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на Х написав державний секретар США Марко Рубіо.

Рубіо, який досі був тимчасовим виконувачем обовʼязків голови USAID після початку його ліквідації, у пʼятницю оголосив про передання цих повноважень Воуту.

"З січня ми заощадили платникам податків десятки мільярдів доларів. І з перенесенням невеликої групи ключових програм до Державного департаменту USAID офіційно перебуває в режимі закриття. Рас (Расселл Воут. – Ред.) тепер керує закриттям агентства, яке давно зійшло на пси", – написав він.

Расселл Воут є головним відповідальним за бюджетну політику Білого дому та виконував цю роль і в попередній адміністрації Трампа. Він є прихильником жорсткої фінансової політики та тривалий час виступає за скорочення іноземної допомоги США.

Реалізуючи політику Трампа, держсекретар США Марко Рубіо позбавив USAID адміністративної незалежності, а 1 липня оголосив про припинення його діяльності.

Нині Агентство США з міжнародного розвитку перебуває в процесі ліквідації, під час якої невелика частина програм була передана у відання Держдепу, а решта – припинені.