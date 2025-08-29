Макрон на тлі політичної кризи каже, що достроково з посади не піде

Президент Франції Емманюель Макрон на тлі загрози відставки уряду Франсуа Байру та низького рейтингу схвалення сказав, що виключає дострокове складання повноважень.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це він сказав у пʼятницю на пресконференції в Тулоні разом з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Журналісти попросили Макрона прокоментувати перспективи уряду Франсуа Байру, який призначив вотум довіри 8 вересня на тлі труднощів з ухваленням бюджету на 2026 рік.

"Прем'єр-міністр пропонує план, потім потрібно перейти до технічних обговорень. Питання довіри не стосується його, а того, чи згодні ви з висновками та принципами", – сказав французький президент.

Він додав, що сподівається на "досягнення згоди" між урядом і парламентом у питанні бюджету.

"Що стосується мене, то я вірю в демократію і вірю, що люди голосують за мандат. Люди обрали мене на мандат, який я маю намір виконати до кінця", – сказав Макрон, коментуючи можливу відставку.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру 25 серпня оголосив, що через два тижні винесе на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду.

Голосування відбудеться 8 вересня – перед початком парламентських дебатів щодо проєкту бюджету на 2026 рік.

Після оголошення Байру про намір винести на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду ключові опозиційні сили швидко дали зрозуміти, що голосуватимуть проти нього та його уряду меншості.

Після цього в уряді не виключили можливості дострокових парламентських виборів у Франції.