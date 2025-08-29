Макрон на фоне политического кризиса заявляет, что досрочно с поста не уйдет

Президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне угрозы отставки правительства Франсуа Байру и низкого рейтинга одобрения сказал, что исключает досрочную отставку.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом он сказал в пятницу на пресс-конференции в Тулоне вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Журналисты попросили Макрона прокомментировать перспективы правительства Франсуа Байру, который назначил вотум доверия 8 сентября на фоне трудностей с принятием бюджета на 2026 год.

"Премьер-министр предлагает план, затем нужно перейти к техническим обсуждениям. Вопрос доверия не касается его, а того, согласны ли вы с выводами и принципами", – сказал французский президент.

Он добавил, что надеется на "достижение согласия" между правительством и парламентом в вопросе бюджета.

"Что касается меня, то я верю в демократию и верю, что люди голосуют за мандат. Люди избрали меня на мандат, который я намерен выполнить до конца", – сказал Макрон, комментируя возможную отставку.

Напомним, премьер-министр Франции Франсуа Байру 25 августа объявил, что через две недели вынесет на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству.

Голосование состоится 8 сентября – перед началом парламентских дебатов по проекту бюджета на 2026 год.

После объявления Байру о намерении вынести на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству ключевые оппозиционные силы быстро дали понять, что будут голосовать против него и его правительства меньшинства.

После этого в правительстве не исключили возможности досрочных парламентских выборов во Франции.