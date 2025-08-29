Укр Рус Eng

Производство украинского оружия в Дании начнут запускать уже в ближайшие недели

Новости — Пятница, 29 августа 2025, 18:20 — Мария Емец, Татьяна Высоцкая

Дания в ближайшие недели пригласит к запуску производства на своей территории первую компанию украинского оборонно-промышленного комплекса, а к концу 2025 года таких станет еще больше.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом сказал министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

Поульсен отметил, что идею с размещением украинского оборонного производства на датской территории, которую условно называют "датской моделью 2.0", начнут реализовывать в ближайшие недели.

"Надеюсь, через несколько недель мы пригласим первую оборонную компанию из Украины для запуска производства здесь, в Дании, в безопасных условиях. Я также ожидаю, что таких украинских компаний станет больше позже в этом году", – сказал министр обороны Дании.

Также он одобрительно прокомментировал результаты "датской модели-1" – с финансированием производства оружия для Украины украинским ОПК – и отметил, что вклад Дании в этом году составит ориентировочно 1,4 млрд евро.

В начале июля министр прогнозировал, что реализация идеи по производству украинского оружия на территории Дании начнется осенью. Соглашение об этом было подписано на полях саммита НАТО 24 июня.

