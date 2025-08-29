Венс накинувся на авторку статті Politico про некомпетентність Віткоффа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував статтю Politico, в якій розповідалось про некомпетентність посланника Дональда Трампа Стівена Віткоффа, та її авторку Феліцію Шварц.

Як повідомляє "Європейська правда", свою реакцію Венс написав на Х.

Американський віцепрезидент назвав статтю Politico про Віткоффа "журналістською некомпетентністю" та "операцією іноземного впливу, спрямованою на шкоду адміністрації" Трампа.

Його обурило, що посланника президента США критикують анонімні джерела Politico, тоді як у статті не згадали публічні коментарі на його підтримку. (Насправді у статті цитувались сам Венс і радник премʼєра Британії з нацбезпеки Джонатан Пауелл, хоча їхні коментарі були скорочені.)

Далі Венс перейшов на особисті образи авторки статті Феліції Шварц, назвавши її "особою, яка написала це сміття" і риторично спитавши, чому анонімні джерела вирішили розповісти їй про Віткоффа саме зараз.

"Є два можливі пояснення: Феліція просто не дуже розумна і дозволила себе використати шахраям з глибинної держави. Або вона до цього причетна і використовувала своє становище, щоб добровільно взяти участь у буквальній операції іноземного впливу. Хай там як, це ганьба", – написав він.

У статті Politico 13 європейських, американських та українських посадовців на умовах анонімності сказали, що некомпетентність Віткоффа лише шкодить дипломатії.

Російські співрозмовники Віткоффа також розчаровані, особливо його нездатністю правильно передати Трампу повідомлення і червоні лінії Путіна, додають джерела.

Зазначимо, Віткофф вірить у можливість досягнути мирної угоди між Україною та Росією до кінця року чи навіть раніше.