ЗМІ: в Європі вражені некомпетентністю Віткоффа як дипломатичного посланця Трампа

Деякі європейські американські та українські посадовці з невдоволенням висловлюються про спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, вважаючи, що його некомпетентність лише шкодить дипломатії.

Про це йдеться у матеріалі Politico, повідомляє "Європейська правда".

Джерела видання розповідають, що Віткофф відмовляється консультуватися з експертами та союзниками, через що іноді виявляється непоінформованим, а іноді – непідготовленим.

У контексті війни РФ проти України двоє співрозмовників сказали, що Віткофф не вловив суті конфлікту, бо розглядає його через призму нерухомості, як земельну суперечку.

Як посередник Трампа він зустрівся з господарем Кремля Владіміром Путіним п'ять разів за шість місяців, але йому поки не вдалося перетворити свій доступ до російського лідера на будь-які прориви в питанні України.

Що стосується переговорів Дональда Трампа з Путіним на Алясці, то, як зазначають джерела, було багато перепон до успіху цього заходу, ключова з яких – небажання господаря Кремля припиняти війну. Водночас співрозмовники додають, що Віткофф лише ускладнив ситуацію.

Джерела видання наголошують, що війна РФ проти України набагато складніша, ніж здається посланцю Трампа. Вони звинувачують його в тому, що американські зусилля поки що не принесли жодних значущих поступок з боку Москви.

"Його недосвідченість впадає в очі, він має вплив на президента, що очевидно, але є певна плутанина в тому, що було сказано і погоджено", – сказав один зі співрозмовників.

Водночас інше джерело з президентської адміністрації захистило підхід Віткоффа, заявивши, що результати його дипломатії "говорять самі за себе у вигляді історичної двосторонньої зустрічі (між Трампом і Путіним) і візиту європейських лідерів до Білого дому менш ніж через 48 годин".

Інші ж кажуть, що цього недостатньо, щоб оголосити про успіх.

"Він такий собі непередбачуваний актор. Він розмовляє з усіма цими людьми, але ніхто не знає, що він говорить на цих зустрічах. Він говорить щось публічно, а потім змінює свою думку. Важко це реалізувати на практиці", – зазначило інше джерело.

Офіс Віткоффа у Вашингтоні має нечисленний персонал і там не вистачає людей, які б мали досвід роботи з Росією або досвід складних дипломатичних переговорів. Крім того, він відмовився проводити типові консультації з експертами з Росії та України в уряді та поза ним, кажуть джерела.

За словами чотирьох осіб, співробітники Віткоффа часто не знають, де він знаходиться і чим займається. Вони кажуть, що він проводить більшу частину часу в своєму офісі в Білому домі, в той час як решта його команди працює в Державному департаменті.

"Річ у тому, що Віткофф не займається цим постійно. Він навідується до Путіна, говорить купу речей, нікому не розповідає, що насправді сталося, а потім просто йде і продовжує жити своїм життям. Тим часом, росіяни кажуть вам про те, що "Віткофф каже...", і ви не знаєте, чи мають вони рацію, чи ні, але ви не можете отримати інформацію від росіян", – сказав американський посадовець.

За словами джерел, Віткофф іноді насилу може зосередитися на більш ніж одному завданні одночасно, додавши, що коли в одній сфері, наприклад, у Газі, Ірані чи Україні, відбувається бурхливий розвиток подій, інші пріоритети відходять на другий план.

За словами одного зі співрозмовників і американського посадовця, знайомого з його роллю, Віткофф рідко читає свою урядову електронну пошту.

Російські співрозмовники Віткоффа також розчаровані, особливо його нездатністю правильно передати Трампу повідомлення і червоні лінії Путіна, додають джерела.

Зазначимо, Віткофф вірить у можливість досягнути мирної угоди між Україною та Росією до кінця року чи навіть раніше.