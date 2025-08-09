Bild: Віткофф міг неправильно зрозуміти вимоги Путіна для перемирʼя в Україні

Спецпосланник президента США Стівен Віткофф, можливо, некоректно передав позицію Росії щодо можливості перемирʼя в Україні після зустрічі з Владіміром Путіним цього тижня.

Про це йдеться в публікації німецького таблоїда Bild, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією Bild, Росія не відмовилась від вимоги повного контролю над Кримом, а також Донецькою, Запорізькою, Луганською та Херсонською областями до будь-якого перемирʼя і погоджувалась тільки на "секторальне" припинення вогню.

При цьому у пропозиціях щодо миру, "злитих" у ЗМІ, йшлось про готовність Путіна говорити про перемирʼя після виходу українських сил тільки з Донецької та Луганської областей.

Джерела Bild стверджують, що це могло бути наслідком неправильного тлумачення Віткоффом слів Путіна про "мирний вихід" з Херсонщини та Запоріжжя: Росія вимагає виходу українських сил з цих областей, а посланник Трампа думав, що йдеться про пропозицію виходу звідти військ РФ.

"Віткофф не знає, про що говорить", – цитує Bild анонімного українського посадовця. Цю оцінку, за даними таблоїда, поділяють і "представники німецького уряду".

Як відомо, на тлі майбутньої зустрічі американського президента Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна на Алясці 15 серпня, а також повідомлень у ЗМІ щодо того, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій, захоплених під час її повномасштабного вторгнення, Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

ЗМІ повідомляли, що американські, українські та європейські посадовці хочуть зустрітися у Великій Британії, щоб узгодити позиції перед самітом Трампа та Путіна.

