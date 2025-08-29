Венс набросился на автора статьи Politico о некомпетентности Виткоффа

Вице-президент США Джей Ди Венс раскритиковал статью Politico, в которой рассказывалось о некомпетентности посланника Дональда Трампа Стивена Виткоффа, и ее автора Фелицию Шварц.

Как сообщает "Европейская правда", свою реакцию Венс написал на Х.

Американский вице-президент назвал статью Politico о Виткоффе "журналистской некомпетентностью" и "операцией иностранного влияния, направленной на ущерб администрации" Трампа.

Его возмутило, что посланника президента США критикуют анонимные источники Politico, тогда как в статье не упомянули публичные комментарии в его поддержку. (На самом деле в статье цитировались сам Венс и советник премьера Великобритании по нацбезопасности Джонатан Пауэлл, хотя их комментарии были сокращены.)

Далее Венс перешел к личным оскорблениям автора статьи Фелиции Шварц, назвав ее "лицом, которое написало этот мусор" и риторически спросив, почему анонимные источники решили рассказать ей о Виткоффе именно сейчас.

"Есть два возможных объяснения: Фелиция просто не очень умная и позволила себя использовать мошенникам из глубинного государства. Или она к этому причастна и использовала свое положение, чтобы добровольно принять участие в буквальной операции иностранного влияния. Как бы то ни было, это позор", – написал он.

В статье Politico 13 европейских, американских и украинских чиновников на условиях анонимности сказали, что некомпетентность Виткоффа только вредит дипломатии.

Российские собеседники Виткоффа также разочарованы, особенно его неспособностью правильно передать Трампу сообщения и красные линии Путина, добавляют источники.

Отметим, Виткофф верит в возможность достичь мирного соглашения между Украиной и Россией до конца года или даже раньше.