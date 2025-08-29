Зеленський натякнув на можливий візит голови Євроради до України

Президент Володимир Зеленський у пʼятницю повідомив про телефонну розмову з головою Європейської ради Антоніу Коштою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Зеленський сказав, що подякував Кошті за співчуття у звʼязку з масованим російським обстрілом Києва в ніч проти 28 серпня.

Він додав, що Росія не засвідчила готовності до зустрічі на рівні лідерів, аби обговорити припинення своєї агресії: "Саме тому має бути тиск. Ми розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді сильним".

Також глава держави і президент Єврокомісії обговорили напрацювання гарантій безпеки, причому Зеленський зазначив, що зараз "триває відповідна робота над фіналізацією всіх компонентів".

"Гарантії складатимуться з трьох блоків. Однією з основних ми бачимо членство України у Євросоюзі. Очікуємо, що вже незабаром ми одночасно з Молдовою матимемо прогрес у цьому питанні", – написав Зеленський.

За його словами, іншою темою для розмови стало додаткове фінансування для виробництва українських дронів і реалізацію програм SAFE (оборонний фонд ЄС) і PURL (закупівля американської зброї для України).

"Домовилися про зустріч найближчим часом. Завжди радий бачити Антоніу в Україні", – написав президент.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Європейської ради Антоніу Кошта розпочинає турне столицями ЄС, щоб обговорити ключові європейські теми, однією з найголовніших серед яких є Україна та мирний процес.

Також Кошта обговорить позицію Угорщини щодо європейської інтеграції України під час зустрічі з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном у Будапешті 10 вересня.