Кошта поговорить з Орбаном про вето на відкриття кластерів для України 10 вересня

Президент Європейської ради Антоніу Кошта обговорить позицію Угорщини щодо європейської інтеграції України під час зустрічі з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном у Будапешті 10 вересня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив на умовах анонімності інформований щодо вказаного питання посадовець ЄС.

10 вересня президент Євроради спробує переконати прем’єра Угорщини зняти вето з відкриття перемовних кластерів для України.

"Щодо розширення, ми шкодуємо, що Угорщина блокує відкриття кластерів для України. Насправді це стосується не лише розширення, а й українських питань загалом – Угорщина залишається осторонь від інших 26 держав-членів. Це регулярна тема обговорень між президентом Коштою та прем’єр-міністром Орбаном", – розповів співрозмовник "ЄвроПравди".

Він повідомив, що зустріч Орбана та Кошти "запланована в рамках турне президента Європейської ради столицями ЄС на середу, 10 вересня".

"Для президента Кошти важливо, щоб процес розширення ЄС просувався вперед. Він знову порушить це питання у розмові з прем’єр-міністром Орбаном", – додав європейський посадовець.

"Я не можу передбачити результат цієї зустрічі", – наголосив він.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Європейської ради Антоніу Кошта розпочинає турне столицями ЄС, щоб обговорити ключові європейські теми, однією з найголовніших серед яких є Україна та мирний процес.

У серпні президент Євроради Антоніу Кошта також скликав онлайн-зустріч лідерів ЄС після переговорів у Вашингтоні.

Після завершення зустрічі він назвав головним пріоритетом для Євросоюзу у процесі перемовин про мир в Україні припинення вогню з боку Росії – інакше ЄС посилить санкційний тиск.