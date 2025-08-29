Зеленский намекнул на возможный визит главы Евросовета в Украину

Президент Владимир Зеленский в пятницу сообщил о телефонном разговоре с главой Европейского совета Антониу Коштой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Зеленский сказал, что поблагодарил Кошту за соболезнования в связи с массированным российским обстрелом Киева в ночь на 28 августа.

Он добавил, что Россия не продемонстрировала готовности к встрече на уровне лидеров, чтобы обсудить прекращение своей агрессии: "Именно поэтому должно быть давление. Мы рассчитываем, что 19-й пакет санкций Евросоюза будет действительно сильным".

Также глава государства и президент Еврокомиссии обсудили разработку гарантий безопасности, причем Зеленский отметил, что сейчас "продолжается соответствующая работа над финализацией всех компонентов".

"Гарантии будут состоять из трех блоков. Одной из основных мы видим членство Украины в Евросоюзе. Ожидаем, что уже в скором времени мы одновременно с Молдовой добьемся прогресса в этом вопросе", – написал Зеленский.

По его словам, другой темой для разговора стало дополнительное финансирование для производства украинских дронов и реализация программ SAFE (оборонный фонд ЕС) и PURL (закупка американского оружия для Украины).

"Договорились о встрече в ближайшее время. Всегда рад видеть Антониу в Украине", – написал президент.

Как сообщала "Европейская правда", президент Европейского совета Антониу Кошта начинает турне по столицам ЕС, чтобы обсудить ключевые европейские темы, одной из главных среди которых является Украина и мирный процесс.

Также Кошта обсудит позицию Венгрии по европейской интеграции Украины во время встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Будапеште 10 сентября.