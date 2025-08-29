Укр Рус Eng

У Польщі під Познанню пройшов смерч

Новини — П'ятниця, 29 серпня 2025, 19:50 — Марія Ємець

На заході Польщі неподалік Познані пройшов смерч і сильна злива, завдавши значних матеріальних збитків.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Смерч сформувався в районі міста Гнєзно, що на північний схід від Познані, близько 15 години у п’ятницю. Вихор та сильна злива завдали чималих матеріальних збитків, рятувальні служби отримали шквал дзвінків з проханнями про допомогу у подоланні наслідків.

На фото у соцмережах потрапили щонайменш кілька перекинутих смерчем автомобілів. Також свідки стверджують, що бачили перекинутий автобус на вулиці Вжесінській. 

У місті Сьрем, також поблизу Познані, над водоймою сформувався водяний смерч.

