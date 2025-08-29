У Польщі під Познанню пройшов смерч

На заході Польщі неподалік Познані пройшов смерч і сильна злива, завдавши значних матеріальних збитків.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Смерч сформувався в районі міста Гнєзно, що на північний схід від Познані, близько 15 години у п’ятницю. Вихор та сильна злива завдали чималих матеріальних збитків, рятувальні служби отримали шквал дзвінків з проханнями про допомогу у подоланні наслідків.

На фото у соцмережах потрапили щонайменш кілька перекинутих смерчем автомобілів. Також свідки стверджують, що бачили перекинутий автобус на вулиці Вжесінській.

W okolicach Gniezna kilkadziesiąt minut temu przeszła trąba powietrzna. Spływają pierwsze zdjęcia , autorzy: Dorota Pindral, Justyna Gruszczyńska, Sylwia Wojtaszewska, Leszek Hęś pic.twitter.com/uXIXINo1Hu – meteoprognoza.pl🇵🇱 (@MeteoprognozaPL) August 29, 2025

У місті Сьрем, також поблизу Познані, над водоймою сформувався водяний смерч.

Кілька років тому таке явище налякало відпочивальників на Балтійському морі.

В аеропорту французького міста раніше цього літа зафільмували видовищний смерч.