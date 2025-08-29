Укр Рус Eng

В Польше под Познанью прошел смерч

Новости — Пятница, 29 августа 2025, 19:50 — Мария Емец

На западе Польши недалеко от Познани прошел смерч и сильный ливень, нанеся значительный материальный ущерб.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Смерч сформировался в районе города Гнезно, что к северо-востоку от Познани, около 15 часов в пятницу. Вихрь и сильный ливень нанесли немалый материальный ущерб, спасательные службы получили шквал звонков с просьбами о помощи в преодолении последствий.

На фото в соцсетях попали по меньшей мере несколько опрокинутых смерчем автомобилей. Также свидетели утверждают, что видели опрокинутый автобус на улице Вжесинской.

В городе Сьрем, также недалеко от Познани, над водоемом сформировался водяной смерч.

Несколько лет назад такое явление напугало отдыхающих на Балтийском море.

В аэропорту французского города ранее этим летом засняли зрелищный смерч.

