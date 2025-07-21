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В аеропорту французького міста зафільмували видовищний смерч

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Новини — Понеділок, 21 липня 2025, 20:25 — Марія Ємець

Вранці 21 липня під час грози у французькому місті Тур виник смерч, що пройшов у тому числі територією аеропорту.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

У понеділок близько 10:20 через північну частину міста Тур в західній частині Франції пройшов сильний смерч, який свідки зафільмували у тому числі з території аеропорту. 

В обсерваторії Keraunos, що спеціалізується на моніторингу сильних гроз і смерчів, зазначили, що він сформувався на території сусіднього департаменту Мена-і-Луара за кілька годин до того. 

Вихор поламав дерева довкола летовища і пошкодив покрівлі кількох будівель в окрузі, але на території самого аеропорту суттєвих збитків не зафіксовано. 

Два роки тому на півночі Італії через смерч затонув прогулянковий човен з понад 20 туристами, четверо людей загинули. 

У 2021 році рідкісні водяні смерчі налякали відпочивальників на польському узбережжі Балтійського моря.

На початку липня сильний шторм завдав великої шкоди у портовому місті Хорватії.


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Франція стихійні лиха
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