В аеропорту французького міста зафільмували видовищний смерч
Новини — Понеділок, 21 липня 2025, 20:25 —
Вранці 21 липня під час грози у французькому місті Тур виник смерч, що пройшов у тому числі територією аеропорту.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
У понеділок близько 10:20 через північну частину міста Тур в західній частині Франції пройшов сильний смерч, який свідки зафільмували у тому числі з території аеропорту.
[Tornade 🌪️ à Tours ce lundi matin]
Images impressionnantes d'une #tornade 🌪️ ayant touché l'aéroport de la @villedetours (@CD37_touraine), ce lundi 21 juillet 2025, à 10h23, sous un #orage ⛈️ actif, circulant rapidement au Nord de la ville !
On voit parfaitement l'aspiration et… pic.twitter.com/cs81MFVXNA– Association Météo Centre – Val de Loire (@AssoMeteoCVDL) July 21, 2025
В обсерваторії Keraunos, що спеціалізується на моніторингу сильних гроз і смерчів, зазначили, що він сформувався на території сусіднього департаменту Мена-і-Луара за кілька годин до того.
Вихор поламав дерева довкола летовища і пошкодив покрівлі кількох будівель в окрузі, але на території самого аеропорту суттєвих збитків не зафіксовано.
Два роки тому на півночі Італії через смерч затонув прогулянковий човен з понад 20 туристами, четверо людей загинули.
У 2021 році рідкісні водяні смерчі налякали відпочивальників на польському узбережжі Балтійського моря.
На початку липня сильний шторм завдав великої шкоди у портовому місті Хорватії.