В аеропорту французького міста зафільмували видовищний смерч

Вранці 21 липня під час грози у французькому місті Тур виник смерч, що пройшов у тому числі територією аеропорту.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У понеділок близько 10:20 через північну частину міста Тур в західній частині Франції пройшов сильний смерч, який свідки зафільмували у тому числі з території аеропорту.

[Tornade 🌪️ à Tours ce lundi matin]



Images impressionnantes d'une #tornade 🌪️ ayant touché l'aéroport de la @villedetours (@CD37_touraine), ce lundi 21 juillet 2025, à 10h23, sous un #orage ⛈️ actif, circulant rapidement au Nord de la ville !

On voit parfaitement l'aspiration et… pic.twitter.com/cs81MFVXNA – Association Météo Centre – Val de Loire (@AssoMeteoCVDL) July 21, 2025

В обсерваторії Keraunos, що спеціалізується на моніторингу сильних гроз і смерчів, зазначили, що він сформувався на території сусіднього департаменту Мена-і-Луара за кілька годин до того.

Вихор поламав дерева довкола летовища і пошкодив покрівлі кількох будівель в окрузі, але на території самого аеропорту суттєвих збитків не зафіксовано.

Два роки тому на півночі Італії через смерч затонув прогулянковий човен з понад 20 туристами, четверо людей загинули.

У 2021 році рідкісні водяні смерчі налякали відпочивальників на польському узбережжі Балтійського моря.

На початку липня сильний шторм завдав великої шкоди у портовому місті Хорватії.



