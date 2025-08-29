МЗС Словаччини стверджує, що ніколи не зупиняло оформлення туристичних віз росіянам

Міністерство закордонних справ Словаччини відреагувало на повідомлення про відновлення оформлення туристичних віз для громадян Росії, стверджуючи, що заборони на це раніше не було.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар словацького МЗС наводить портал Pravda.

Раніше російські ЗМІ повідомили, а словацькі підтвердили, що влітку 2025 року словацька сторона почала приймати в громадян Росії заяви на оформлення туристичних віз.

Зовнішньополітичне відомство Словаччини стверджує, що змін у візовій політиці країни не відбулося "навіть у 2022 році".

"Словаччина як держава-член Європейського Союзу дотримується європейського законодавства та виконує регламенти ЄС, які є обов'язковими для Словаччини, тому видача туристичних віз громадянам Російської Федерації не могла бути скасована з боку Словаччини", – ідеться в коментарі.

Там додали, що з позиції ЄС "ніколи не було однозначного рішення про призупинення видачі туристичних віз, на рівні ЄС було лише призупинено так звану угоду про спрощення візового процесу".

"Видача туристичних віз (шенгенських віз з туристичною метою) була в минулому офіційно обмежена лише у зв'язку з пандемією COVID-19", – сказало МЗС Словаччини.

Держави ЄС домовилися про посилення правил видання віз російським громадянам після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але не дійшли згоди щодо повної заборони в'їзду російських туристів.

Але восени 2022 року Словаччина була серед переліку країн, які перестали видавати туристичні візи росіянам.