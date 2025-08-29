МИД Словакии утверждает, что никогда не приостанавливал оформление туристических виз россиянам

Министерство иностранных дел Словакии отреагировало на сообщение о возобновлении оформления туристических виз для граждан России, утверждая, что запрета на это ранее не было.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий словацкого МИД приводит портал Pravda.

Ранее российские СМИ сообщили, а словацкие подтвердили, что летом 2025 года словацкая сторона начала принимать у граждан России заявления на оформление туристических виз.

Внешнеполитическое ведомство Словакии утверждает, что изменений в визовой политике страны не произошло "даже в 2022 году".

"Словакия как государство-член Европейского Союза соблюдает европейское законодательство и выполняет регламенты ЕС, которые являются обязательными для Словакии, поэтому выдача туристических виз гражданам Российской Федерации не могла быть отменена со стороны Словакии", – говорится в комментарии.

Там добавили, что с позиции ЕС "никогда не было однозначного решения о приостановке выдачи туристических виз, на уровне ЕС было лишь приостановлено так называемое соглашение об упрощении визового процесса".

"Выдача туристических виз (шенгенских виз с туристической целью) была в прошлом официально ограничена только в связи с пандемией COVID-19", – сказало МИД Словакии.

Государства ЕС договорились об ужесточении правил выдачи виз российским гражданам после полномасштабного вторжения России в Украину, но не пришли к соглашению о полном запрете въезда российских туристов.

Но осенью 2022 года Словакия была среди перечня стран, которые перестали выдавать туристические визы россиянам.