У ЄС обмежили зустрічі з урядом Косова до його затвердження в парламенті

Представники Європейського Союзу не проводитимуть зустрічей у будівлі уряду Косова з прем'єр-міністром з технічним мандатом Альбіном Курті доти, доки парламент не проголосує за постійний уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Danas.

Рішення не проводити зустрічей в будівлі уряду Косова представники ЄС ухвалили після рішення Верховного суду країни, який визнав, що виконувач обовʼязків міністра фінансів Гекуран Мураті, порушуючи закон, водночас обіймає посаду члена парламенту Косова.

"В інтересах інституційної стабільності та поваги до верховенства права високопоставлені гості з держав-членів ЄС та інституцій ЄС тимчасово утримуватимуться від проведення зустрічей з виконуючим обов'язки прем'єр-міністра та міністрами в будівлі уряду Косова, доки не буде сформовано уряд з повним мандатом", – йдеться в листі посла ЄС у Приштині Айво Орава.

Речник уряду Косова Перпарім Крюезіу у відповідь на це сказав місцевим ЗМІ, що урядова будівля є робочим місцем Курті та міністрів.

Водночас він додав, що це не означає, що глава уряду Косова не може проводити робочі зустрічі поза своїм офісом, але для цього повинна бути угода між сторонами.

Цього тижня парламент Косова після понад 50 спроб обрав спікера, поклавши таким чином край багатомісячній політичній кризі, яка паралізувала процес ухвалення рішень.

Голосування за спікера тепер відкриває Курті шлях до формування уряду, хоча йому ще належить забезпечити необхідну більшість.

