В ЕС ограничили встречи с правительством Косово до его утверждения в парламенте

Представители Европейского Союза не будут проводить встречи в здании правительства Косово с премьер-министром с техническим мандатом Альбином Курти до тех пор, пока парламент не проголосует за постоянное правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Danas.

Решение не проводить встреч в здании правительства Косово представители ЕС приняли после решения Верховного суда страны, который признал, что исполняющий обязанности министра финансов Гекуран Мурати, нарушая закон, одновременно занимает должность члена парламента Косово.

"В интересах институциональной стабильности и уважения к верховенству права высокопоставленные гости из государств-членов ЕС и институтов ЕС временно воздержатся от проведения встреч с исполняющим обязанности премьер-министра и министрами в здании правительства Косово, пока не будет сформировано правительство с полным мандатом", – говорится в письме посла ЕС в Приштине Айво Орава.

Спикер правительства Косово Перпарим Крюэзиу в ответ на это сказал местным СМИ, что правительственное здание является рабочим местом Курти и министров.

В то же время он добавил, что это не означает, что глава правительства Косово не может проводить рабочие встречи вне своего офиса, но для этого должно быть соглашение между сторонами.

На этой неделе парламент Косово после более 50 попыток избрал спикера, положив таким образом конец многомесячному политическому кризису, который парализовал процесс принятия решений.

Голосование за спикера теперь открывает Курти путь к формированию правительства, хотя ему еще предстоит обеспечить необходимое большинство.

