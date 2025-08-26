Парламент Косова після понад 50 спроб зміг обрати спікера

Парламент Косова у вівторок після понад 50 спроб обрав спікером новим спікером Дімала Башу, поклавши таким чином край багатомісячній політичній кризі, яка паралізувала процес ухвалення рішень і заважала формуванню нового уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Дімал Баша є представником Руху "Самовизначення" нинішнього голови уряду Альбіна Курті – це найбільша партія косовського парламенту.

За Башу віддали свої голоси 73 депутатів у 120-місній палаті, цьому передували місяці невдалих спроб затвердили інших кандидатів.

Законодавці звернулися до його кандидатури як компромісного варіанту, здатного заручитися підтримкою конкуруючих блоків і депутатів від меншин, що дозволило вийти з глухого кута, який поглибив політичні розбіжності і залишив країну без дієздатного парламенту.

Голосування за спікера тепер відкриває Курті шлях до формування уряду, хоча йому ще належить забезпечити необхідну більшість.

